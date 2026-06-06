Carrara si trasforma | 30 opere in marmo ridisegnano la città
A Carrara sono state installate 30 nuove opere in marmo, che stanno modificando l’aspetto delle vie e delle piazze. Le opere sono state realizzate da designer internazionali e collocate in diversi punti della città. La trasformazione riguarda principalmente spazi pubblici, con interventi di arredo e sculture in marmo, che ridisegnano il volto urbano. La modifica degli spazi è visibile e coinvolge diverse zone della città.
Quali designer internazionali firmeranno le nuove opere monumentali di Carrara?. Come cambieranno concretamente le strade e le piazze della città?. Perché queste installazioni in marmo diventeranno un patrimonio permanente?. Quali tecnologie locali permetteranno la realizzazione di questi arredi urbani?.? In Breve Progetto Design Lives in the City attivo dal 5 giugno al 30 agosto 2026. Designer Ross Lovegrove, Karim Rashid e Fabio Novembre collaborano con aziende locali. Mostra DESIGNULTRA in Piazza Alberica curata dall'Associazione per il Disegno Industriale. Interventi urbani includono panchine, sistemi di illuminazione e infrastrutture modulari in marmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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