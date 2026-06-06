Carrara si trasforma | 30 opere in marmo ridisegnano la città

Notizia in breve

A Carrara sono state installate 30 nuove opere in marmo, che stanno modificando l’aspetto delle vie e delle piazze. Le opere sono state realizzate da designer internazionali e collocate in diversi punti della città. La trasformazione riguarda principalmente spazi pubblici, con interventi di arredo e sculture in marmo, che ridisegnano il volto urbano. La modifica degli spazi è visibile e coinvolge diverse zone della città.