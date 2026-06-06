Carla Simón la storia dei miei genitori racconta la Spagna
Un’autrice spagnola ha dichiarato che la storia dei suoi genitori rappresenta la Spagna. La frase si riferisce a una generazione di scrittori nati durante la transizione dalla dittatura franchista e dopo il patto dell’oblio. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle opere o sui nomi degli autori coinvolti. La dichiarazione evidenzia un legame tra le vicende familiari e il racconto collettivo di un Paese in cambiamento.
C’è un sentimento che unisce la generazione di autrici e autori spagnoli nati durante la transizione dal franchismo e dopo il patto dell’oblio che ne è derivato. Una sorta di. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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