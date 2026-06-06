carbonara festival la cucina romana sul lungomare

Oggi e domani si svolge il Carbonara Festival lungo viale Carducci, davanti alla colonia Agip. L’evento include stand gastronomici che offrono piatti tipici della cucina romana, con un focus sulla carbonara. Durante le due giornate sono previste anche esibizioni di musica dal vivo fino a tarda sera. L’area è aperta al pubblico e si svolge all’aperto, con accesso libero.

La cucina romana sul lungomare. Accade oggi e domenica in viale Carducci davanti alla colonia Agip, dove si tiene il Carbonara Festival, un evento caratterizzato da stand gastronomici per assaporare i piatti tipici di questa cucina e ci sarà anche musica dal vivo sino a tarda sera. Sono oltre trenta i cuochi arrivati dalla capitale e gli stand saranno aperti dalle 11.30 alle 23.30. Oltre ai piatti tipici, si potrà vivere l’atmosfera degli stornelli romani e della musica Italiana live proposta anch’essa da artisti provenienti da Roma. Le ricette sono pasta alla carbonara, pasta cacio e pepe, pasta amatriciana, carciofo alla giudia, fiore di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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