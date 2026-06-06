Tre militari dei carabinieri si sono immersi in acque agitate per salvare tre persone che stavano tentando il suicidio. In un’altra operazione, altri due militari sono intervenuti in un edificio per impedire a due individui di lanciarsi dal balcone. In totale, sono state salvate trenta vite, grazie all’intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine. Per questi episodi, sono stati consegnati premi e riconoscimenti ufficiali.

? Punti chiave? In Breve Trenta vite salvate tra le Marche: l’Arma celebra due secoli di servizio alla Caserma Burocchi. Il generale Nicola Conforti ha premiato ieri alla Caserma Burocchi di Ancona i militari che si sono distinti per coraggio e professionalità, celebrando il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri. Durante la cerimonia, è emerso un bilancio straordinario che vede trenta persone sottratte al suicidio nell’ultimo anno grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. L’evento ha voluto dare risalto non solo alle operazioni di contrasto alla criminalità, ma anche alla capacità di ascolto e di supporto umano che caratterizza il servizio nelle stazioni. La celebrazione è iniziata con un momento di raccoglimento, durante il quale è stata deposta una corona d’alloro presso il monumento ai caduti situato nel piazzale della caserma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carabinieri: 30 vite salvate e premi per il coraggio nelle Marche

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