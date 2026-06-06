Capitale tropicale Perché la tromba d’aria del 3 giugno a Roma non è stato un fenomeno isolato

Da romatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 giugno una tromba d’aria si è verificata nel quadrante nord-est di Roma. Questo evento non è stato considerato un fenomeno meteorologico isolato, ma parte di una serie di episodi simili verificatisi in passato.

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La tromba d’aria che il 3 giugno si è abbattuta sul quadrante nord-est di Roma non può essere derubricata come se fosse un fenomeno meteorologico isolato. È piuttosto uno degli effetti del cambiamento climatico con cui la Capitale è costretta a fare i conti. Va inquadrata, quindi, in una cornice. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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