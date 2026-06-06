Il calendario della Serie A 202627 è stato ufficialmente sorteggiato. Il Napoli dovrà affrontare un inizio di stagione molto impegnativo, secondo quanto dichiarato da un ex calciatore e allenatore. Le prime giornate vedranno le squadre più forti sfidarsi tra loro, con il Napoli che dovrà affrontare diverse partite contro le avversarie più quotate. La prima parte del campionato si preannuncia difficile per la formazione partenopea.

Il calendario della Serie A 202627 è stato sorteggiato e il primo giudizio sulle big arriva già dalla griglia delle prime giornate. Tra partenze in salita, avvii più morbidi e incroci pesanti, Fabio Capello ha analizzato il quadro della nuova stagione in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il Milan è tra le squadre chiamate subito a un test importante. I rossoneri debutteranno a Torino contro i granata e, nelle prime quattro giornate, dovranno affrontare anche due trasferte delicate contro Juventus e Lazio. Un avvio complesso, soprattutto considerando il momento societario del club. Capello ha spiegato: “Se ci aggiungiamo che oggi il Milan è senza un ad, un dt, un ds e un allenatore, riesce difficile immaginarlo già al top ai nastri di partenza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Capello sul calendario Serie A: “Napoli, avvio durissimo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Capello avvisa la Roma sul calendario: «Inizio in salita per Gasperini, nessuna neopromossa nelle prime dieci»

Leggi anche: Capello: “Il Napoli ha il calendario peggiore tra le big”

Temi più discussi: Calendario Serie A Enilive 2026/2027; Calendario Serie A, diretta sorteggio: tutti i criteri e le date; Il calendario della Serie A 26/27: la Juve apre e chiude con il Frosinone, il Toro parte col Milan; Venezia in serie A, si parte in casa contro il Lecce.

Fabio CAPELLO sul futuro della LAZIO dal palco del FESTIVAL SERIE A. #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #calendario #SerieA20262027 #sorteggio #Lazio #partite #festivaldellaseriea #Parma #Capello #intervista x.com

Capello: Juve-Inter alla terzultima giornata? Speriamo che sia la partita scudettoIl calendario di Serie A sorteggiato ieri ha ha riservato alcune sorprese interessanti, tra cui Juventus-Inter in programma a 3 giornate dalla fine. tuttomercatoweb.com

Capello studia il nuovo calendario: Juventus avvantaggiata, Milan parte in salitaFabio Capello analizza il calendario di Serie A: Juve favorita dall’avvio, Milan in difficoltà, Napoli atteso da un percorso complesso. tuttojuve.com