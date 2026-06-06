Capello sul calendario Serie A | Napoli avvio durissimo
Il calendario della Serie A 202627 è stato ufficialmente sorteggiato. Il Napoli dovrà affrontare un inizio di stagione molto impegnativo, secondo quanto dichiarato da un ex calciatore e allenatore. Le prime giornate vedranno le squadre più forti sfidarsi tra loro, con il Napoli che dovrà affrontare diverse partite contro le avversarie più quotate. La prima parte del campionato si preannuncia difficile per la formazione partenopea.
Il calendario della Serie A 202627 è stato sorteggiato e il primo giudizio sulle big arriva già dalla griglia delle prime giornate. Tra partenze in salita, avvii più morbidi e incroci pesanti, Fabio Capello ha analizzato il quadro della nuova stagione in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il Milan è tra le squadre chiamate subito a un test importante. I rossoneri debutteranno a Torino contro i granata e, nelle prime quattro giornate, dovranno affrontare anche due trasferte delicate contro Juventus e Lazio. Un avvio complesso, soprattutto considerando il momento societario del club. Capello ha spiegato: “Se ci aggiungiamo che oggi il Milan è senza un ad, un dt, un ds e un allenatore, riesce difficile immaginarlo già al top ai nastri di partenza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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