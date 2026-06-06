Capello | Il Napoli ha il calendario peggiore tra le big

Da ilnapolista.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli affronterà un inizio di campionato con partite contro Genoa, Como e subito l’Inter al Meazza. L’allenatore ha commentato che il calendario delle grandi squadre è tra i più impegnativi. La sequenza di impegni mette alla prova la preparazione e la tenuta del team nelle prime giornate di campionato. Nessuna altra squadra tra le big ha un avvio così difficile, secondo le analisi del tecnico.

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Impegnativo l’inizio di campionato che attende Max e i suoi ragazzi con Genoa, Como e subito Inter al Meazza, a testare ambizioni e solidità del Napoli che sarà. A evidenziare come gli azzurri abbiano un calendario tutt’altro che semplice ci ha pensato Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le parole di Capello. Chi ha il calen­da­rio migliore tra le grandi? “Forse pro­prio la Juve. Nei primi dieci turni ha due veri big match, con­tro Milan e Napoli, ma entrambi in casa. E anche le sfide da pren­dere con le pinze, con­tro Ata­lanta e Lazio, saranno allo Sta­dium. Può essere un fat­tore per una par­tenza lan­ciata.” E il peg­giore? “Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bolo­gna e Fio­ren­tina nelle prime cin­que gior­nate e nelle cin­que suc­ces­sive incon­tra Roma e Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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