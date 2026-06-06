Il Napoli affronterà un inizio di campionato con partite contro Genoa, Como e subito l’Inter al Meazza. L’allenatore ha commentato che il calendario delle grandi squadre è tra i più impegnativi. La sequenza di impegni mette alla prova la preparazione e la tenuta del team nelle prime giornate di campionato. Nessuna altra squadra tra le big ha un avvio così difficile, secondo le analisi del tecnico.

Impegnativo l’inizio di campionato che attende Max e i suoi ragazzi con Genoa, Como e subito Inter al Meazza, a testare ambizioni e solidità del Napoli che sarà. A evidenziare come gli azzurri abbiano un calendario tutt’altro che semplice ci ha pensato Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le parole di Capello. Chi ha il calen­da­rio migliore tra le grandi? “Forse pro­prio la Juve. Nei primi dieci turni ha due veri big match, con­tro Milan e Napoli, ma entrambi in casa. E anche le sfide da pren­dere con le pinze, con­tro Ata­lanta e Lazio, saranno allo Sta­dium. Può essere un fat­tore per una par­tenza lan­ciata.” E il peg­giore? “Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bolo­gna e Fio­ren­tina nelle prime cin­que gior­nate e nelle cin­que suc­ces­sive incon­tra Roma e Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Capello: “Il Napoli ha il calendario peggiore tra le big”

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