Capello | Il Napoli ha il calendario peggiore tra le big
Il Napoli affronterà un inizio di campionato con partite contro Genoa, Como e subito l’Inter al Meazza. L’allenatore ha commentato che il calendario delle grandi squadre è tra i più impegnativi. La sequenza di impegni mette alla prova la preparazione e la tenuta del team nelle prime giornate di campionato. Nessuna altra squadra tra le big ha un avvio così difficile, secondo le analisi del tecnico.
Impegnativo l’inizio di campionato che attende Max e i suoi ragazzi con Genoa, Como e subito Inter al Meazza, a testare ambizioni e solidità del Napoli che sarà. A evidenziare come gli azzurri abbiano un calendario tutt’altro che semplice ci ha pensato Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le parole di Capello. Chi ha il calendario migliore tra le grandi? “Forse proprio la Juve. Nei primi dieci turni ha due veri big match, contro Milan e Napoli, ma entrambi in casa. E anche le sfide da prendere con le pinze, contro Atalanta e Lazio, saranno allo Stadium. Può essere un fattore per una partenza lanciata.” E il peggiore? “Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina nelle prime cinque giornate e nelle cinque successive incontra Roma e Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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