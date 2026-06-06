Capello avvisa la Roma sul calendario | Inizio in salita per Gasperini nessuna neopromossa nelle prime dieci

Il calendario della Serie A prevede un inizio difficile per la squadra di Gasperini, con nessuna neopromossa nelle prime dieci giornate. Il tecnico ha avvisato la società, sottolineando le sfide che attendono il team nelle prime fasi del campionato. La composizione del calendario continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, specialmente nella capitale, dove il sorteggio ha suscitato commenti e analisi.

Il sorteggio del calendario della nuova Serie A continua a far discutere i grandi saggi del calcio italiano, soprattutto nella Capitale. Sulle colonne dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, una voce autorevole e mai banale come quella di Fabio Capello – l’artefice in panchina dell’ultimo storico Scudetto giallorosso del 2001 – ha espresso le sue personali considerazioni sul cammino che attende la Roma nei prossimi mesi. L’ex tecnico si è soffermato in particolare sull’impatto che il nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini, avrà sull’ambiente e sulla squadra fin dalle primissime battute del campionato, sottolineando come la partenza ad handicap dal punto di vista del livello degli avversari richiederà una risposta immediata e senza passaggi a vuoto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gasperini vuole la Champions e avvisa la Juve: «Tutta la squadra è sul pezzo. Proveremo a raggiungere un traguardo storico per la Roma»Gasperini ha dichiarato che tutta la squadra è concentrata sulla partita e punta alla qualificazione in Champions League.

Roma, Capello avvisa: “A Verona occhio alle trappole”Il tecnico della Roma ha messo in guardia sulla prossima trasferta a Verona, sottolineando la presenza di potenziali difficoltà durante la partita.

Capello: Volata difficile per il Milan, la Roma ha il diavoletto Malen. Como? Ci saranno palettiUno dei temi che interessa e non poco è ovviamente la corsa Champions League. A parlarne a La Gazzetta dello Sport è stato Fabio Capello, schierandosi apertamente al fianco di Luciano Spalletti, che a ... tuttomercatoweb.com

Capello: La Roma merita questa classifica, sorprenderàNel video tratto da Sky Calcio Club l'investitura di Fabio Capello: La Roma questa sera ha dimostrato che la classifica che ha non è un caso. Ha nel suo Dna quello che Gasperini vuole vedere. Sarà ... sport.sky.it