Campobasso | i Carabinieri celebrano 212 anni tra storia e valori

I Carabinieri di Campobasso hanno celebrato i 212 anni di attività con una cerimonia ufficiale. Durante l’evento, sono stati premiati alcuni militari per l’impegno dimostrato nelle stazioni locali. La celebrazione ha sottolineato i valori di lealtà, integrità e servizio alla comunità che guidano la loro attività quotidiana. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri delle forze dell’ordine.

Quali valori guidano la bussola etica dei Carabinieri oggi?. Chi sono i militari premiati per l'impegno nelle stazioni locali?. Come proteggono le stazioni i cittadini dalle truffe e violenze?. Perché l'Arma ricorda i sacrifici avvenuti in Libia ed Etiopia?.? In Breve Commemorati 85 anni dalle battaglie di Eluet El Asel e Culqualber del 1941. 102 militari feriti durante le attività nell'ultimo anno di servizio. Premiazioni a brigadiere Colecchia, capitano Bernabei e maresciallo Sceppacerqua. Focus su tutela ambientale e prevenzione truffe nelle stazioni locali. L’Arma dei Carabinieri celebra 212 anni di storia nella caserma Eugenio Frate di Campobasso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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