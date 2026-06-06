L’Arena di Verona ha ospitato il programma “Campioni del mondo – Italia loves Unesco”, condotto da Milly Carlucci. Durante l’evento, Morandi è scoppiato in lacrime, ricevendo un voto di 9. Placido Domingo ha sorpreso Milly con un’esibizione, valutata 8. Lo spettacolo ha celebrato l’Italia e due riconoscimenti dell’Unesco.

L’Arena di Verona è il palcoscenico straordinario di Campioni del mondo – Italia loves Unesco, il programma evento condotto da Milly Carlucci e realizzato per celebrare l’Italia e due riconoscimenti importantissimi dell’Unesco. La cucina italiana e l’arte del canto lirico italiano sono infatti patrimonio immateriale dell’umanità. Il programma, in onda in diretta su Rai Uno dalle 21.30 ha però anche un altro scopo, quello di promuovere la candidatura della canzone classica napoletana. Un programma evento spettacolare. Voto: 8. Un pubblico di diecimila persone, 100 delegati Unesco giunti direttamente da Parigi con un volo speciale e ben 500 artisti sul palco, fra musica, esibizioni straordinarie e grandi emozioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Campioni del mondo – Italia loves Unesco, pagelle: Morandi in lacrime (9), Placido Domingo spiazza Milly (8)

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Campioni del mondo: Italia loves Unesco, presenterà levento in Arena Milly Carlucci - RTL 102.5

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