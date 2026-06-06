campi di pallone e campi di battaglia

Notizia in breve

I Mondiali di calcio si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La competizione coinvolge tre nazioni e si svolge tra giugno e luglio. La candidatura ha suscitato discussioni e polemiche. La fase di preparazione è in corso, con stadi e infrastrutture in fase di completamento. La FIFA ha approvato il torneo, che vede la partecipazione di 32 squadre nazionali. La manifestazione attirerà milioni di spettatori da tutto il mondo.