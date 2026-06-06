Campi di pallone e campi di battaglia
I Mondiali di calcio si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La competizione coinvolge tre nazioni e si svolge tra giugno e luglio. La candidatura ha suscitato discussioni e polemiche. La fase di preparazione è in corso, con stadi e infrastrutture in fase di completamento. La FIFA ha approvato il torneo, che vede la partecipazione di 32 squadre nazionali. La manifestazione attirerà milioni di spettatori da tutto il mondo.
Ormai ci siamo, stanno per partire i discussi Mondiali di calcio in Usa-Canada-Messico. Sono i Mondiali di Donald Trump, basterebbe solo scrivere per esteso nome e cognome dell’ex tycoon a. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La Battaglia Invisibile
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Penso a quei papà che, fino a dieci o venti anni fa, se la cavavano con un pallone e un giro al parco, le porte fatte con due mucchietti di vestiti ed ora si ritrovano a dover comprare racchette, palline e a pagare campi da tennis. Benissimo così. x.com
Ancora violenza sui campi di provincia: ora basta Questa volta la vittima è un giovane arbitro, colpevole di aver ammonito un calciatore che - in segno di protesta contro una sua decisione - allontana il pallone. Un’altra pagina di follia sui campi di p facebook
Ecco perché amo questo gioco!! reddit
Serie A, addio al pallone arancione, ecco perchéLa Lega Serie A ha annunciato in via ufficiale l'addio al pallone arancione per tornare nuovamente al colore bianco o giallo. È stato il presidente Ezio Maria Simonelli ad anticipare cosa accadrà a ... ilgiornale.it