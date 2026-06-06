Campi di pallone e campi di battaglia

Da cms.ilmanifesto.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Mondiali di calcio si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La competizione coinvolge tre nazioni e si svolge tra giugno e luglio. La candidatura ha suscitato discussioni e polemiche. La fase di preparazione è in corso, con stadi e infrastrutture in fase di completamento. La FIFA ha approvato il torneo, che vede la partecipazione di 32 squadre nazionali. La manifestazione attirerà milioni di spettatori da tutto il mondo.

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Ormai ci siamo, stanno per partire i discussi Mondiali di calcio in Usa-Canada-Messico. Sono i Mondiali di Donald Trump, basterebbe solo scrivere per esteso nome e cognome dell’ex tycoon a. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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