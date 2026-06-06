calcio magra azzurri prepara la nuova stagione le conferme di campioli raviolo e natale

Il Magra Azzurri ha annunciato le riconferme di Campioli, Raviolo e Natale per la prossima stagione di Promozione. La società ha confermato anche l’ingaggio di Romano Camicioli come nuovo allenatore e Marco Giannarelli come direttore sportivo. Queste decisioni puntano a rafforzare la squadra in vista del campionato. La formazione si prepara a partire con un gruppo stabile e un nuovo staff tecnico.

Dopo l’arrivo di Romano Camicioli alla guida del Magra Azzurri e del ds Marco Giannarelli, la società ha ufficializzato tre importanti conferme che andranno a dare ulteriore solidità al gruppo che parteciperà al campionato di Promozione. La prima è quella che riguarda Gianfranco Campioli nel ruolo di direttore tecnico che continuerà a mettere la propria esperienza, passione e competenza al servizio del progetto biancazzurro. Anche Michele Raviolo farà nuovamente parte dello staff come massaggiatore della prima squadra, accompagnando con la sua professionalità, dedizione e presenza costante il lavoro del team durante tutta la stagione. Ultima, ma non certo per importanza, la conferma di Alessandro Natale come preparatore dei portieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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