Calcio | Decolla il campionato amatoriale europeo Il Farafulla di Nicolosi punta in alto Esordio contro il Saint Chamond
Il campionato europeo amatoriale di calcio, l’Amatori Heritage Cup 2026, ha iniziato la sua seconda edizione tra le colline del Ciocco e di Barga. La competizione è organizzata dai Gatti Randagi di Barga, vincitori dell’edizione precedente. La squadra del Farafulla di Nicolosi ha esordito contro il Saint Chamond. L’evento si svolge tra oggi e domani, coinvolgendo diverse squadre amatoriali provenienti da varie nazioni.
È il grande weekend dell’Amatori Heritage Cup 2026. Tra oggi e domani le suggestive colline del Ciocco e di Barga ospitano la seconda edizione del campionato europeo amatoriale di calcio organizzato dai Gatti Randagi di Barga, vincitori della prima edizione. Al torneo europeo ci sarà per il 2° anno consecutivo il Farafulla di Pontremoli, con il presidente Piero Nicolosi nel ruolo di capo delegazione del club biancoverde. La formazione lunigianese guidata da mister Fabrizio Nadotti è stata inserita nel girone B ed esordirà alle 10.50 contro i francesi del Saint Chamond Foot. Secondo impegno di giornata alle 13,30 contro gli irlandesi del Muirend Athletic FC. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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