Calcio | Decolla il campionato amatoriale europeo Il Farafulla di Nicolosi punta in alto Esordio contro il Saint Chamond

Notizia in breve

Il campionato europeo amatoriale di calcio, l’Amatori Heritage Cup 2026, ha iniziato la sua seconda edizione tra le colline del Ciocco e di Barga. La competizione è organizzata dai Gatti Randagi di Barga, vincitori dell’edizione precedente. La squadra del Farafulla di Nicolosi ha esordito contro il Saint Chamond. L’evento si svolge tra oggi e domani, coinvolgendo diverse squadre amatoriali provenienti da varie nazioni.