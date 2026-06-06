Un commento di un noto intellettuale riguarda la censura su un politico locale, definendola un torto nel privare qualcuno della parola. La discussione si concentra sulla relazione tra censura e democrazia, evidenziando come limitare il diritto di parola possa mettere in discussione i principi democratici. Nel frattempo, si approfondiscono le differenze tra una guerra convenzionale e una di sterminio, senza fornire ulteriori dettagli o analisi.

Perché la censura su De Luca mette in crisi la democrazia?. Come si distingue una guerra tradizionale da una di sterminio?. Quali condizioni ha proposto Zelensky per un possibile negoziato?. Perché l'Europa non ha voce nei conflitti internazionali attuali?.? In Breve De Luca ha rifiutato la definizione di genocidio in un colloquio con Israel Hayom. Strategia Netanyahu mira all'occupazione del 70% della Striscia di Gaza. Israele ha già occupato il 60% del territorio della Striscia di Gaza. Cacciari compie 82 anni durante l'intervista trasmessa su Radio24. Massimo Cacciari analizza la libertà di parola e le tensioni geopolitiche tra Russia e Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cacciari sul caso De Luca: “Privare qualcuno della parola è un torto

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