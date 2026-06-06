Burattini ‘Il Mixer Magico’ | gran finale con Angelini e Serafini

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna ‘Burattini di primavera’ si concluderà domani alle 16.30 nella Sala Marini di viale dell’Appennino. La stagione, iniziata a marzo e terminata a giugno, ha proposto spettacoli di teatro di figura rivolti a bambini e famiglie. L’evento finale vedrà protagonisti gli artisti Angelini e Serafini con lo spettacolo ‘Il Mixer Magico’. La manifestazione ha promosso rappresentazioni di burattini e marionette nel periodo primaverile.

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Si chiude domani alle 16.30, nella Sala Marini di viale dell’Appennino, la rassegna ‘Burattini di primavera’, che tra marzo e giugno ha riportato a Forlì il teatro di figura con una serie di appuntamenti dedicati a bambini e famiglie. Un percorso articolato che ha visto alternarsi compagnie e linguaggi diversi, confermando l’interesse del pubblico per una forma teatrale capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la tradizione. A concludere il programma sarà lo spettacolo ‘Il Mixer Magico’ di Luì Angelini e Paola Serafini, artisti attivi a livello europeo nel Teatro d’Oggetti, un linguaggio scenico contemporaneo che trasforma oggetti di uso quotidiano in strumenti narrativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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