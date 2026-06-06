Un ragazzo è rimasto ferito dopo essere caduto in una buca mentre pedalava in bicicletta, causata da una voragine che si trova in strada. Il giudice ha stabilito che il Comune deve pagare 70 mila euro di risarcimento per i danni. La causa si è conclusa con una sentenza che condanna l’ente a risarcire il danno subito dal ragazzo. Le buche sono ormai considerate parte del paesaggio cittadino, tanto che alcune vengono fotografate come elementi caratteristici della città.

Ad Arezzo le buche sono ormai considerate elementi del paesaggio, quasi fossero monumenti naturali. C’è chi fotografa la Pieve, chi Piazza Grande e chi, più sfortunato, finisce direttamente dentro una voragine. È la disavventura capitata a un giovane ciclista aretino che, nel marzo del 2021, mentre pedalava lungo la strada tra San Fabiano e San Polo, si è trovato davanti un cratere da fare invidia ai geologi: quindici centimetri di profondità e ottanta di diametro, per di più pieno d’acqua e ben mimetizzato con l’asfalto. Risultato: ruota dentro, volo fuori e un atterraggio da dimenticare. Trauma cranico, una collezione di fratture e un viaggio che da una tranquilla pedalata si è trasformato in un’odissea sanitaria. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Buca batte Comune 1-0: ragazzo vola in bici, Palazzo dei Priori prova a dribblare e il giudice presenta il conto da 70 mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ai DramaThe Kingdoms Biggest Laughingstock Was Secretly the Most Dangerous Genius Alive.

Notizie e thread social correlati

Buca da 127 mila euro: la richiesta di maxi risarcimento che scuote il ComuneIl Comune si trova a dover affrontare una richiesta di risarcimento di oltre 127 mila euro a seguito di un incidente avvenuto il 24 giugno 2024...

Argomenti più discussi: Buca batte Comune 1-0: ragazzo vola in bici, Palazzo dei Priori prova a dribblare e il giudice presenta il conto da 70 mila euro; Buca batte Comune 1-0 | ragazzo vola in bici Palazzo dei Priori prova a dribblare e il giudice presenta il conto da 70 mila euro; Cortona Comics 2026 in foto; Cortona Comics 2026 in foto.