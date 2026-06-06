CARPI Sulla tangenziale Bruno Losi sono in partenza i lavori per realizzare la nuova rotonda funzionale alla Bretella di Fossoli che sostituirà l’attuale incrocio con via Guastalla. Il cantiere prende il via lunedì con i lavori preparatori che non impatteranno sulla circolazione; dal 15 giugno, invece, per consentire l’intervento, sono previste limitazioni e modifiche alla viabilità nell’area dell’incrocio tra la tangenziale e via Guastalla interessata dai lavori. In particolare: sulla tangenziale è previsto un restringimento di carreggiata all’incrocio con via Guastalla, con riduzione da due a una corsia per senso di marcia in entrambe le direzioni mentre via Guastalla sarà percorribile solo in direzione della città, con obbligo di svolta a destra in tangenziale una volta giunti all’incrocio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bretella di Fossoli, nuova rotonda. Il cantiere dei lavori parte lunedì

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Temi più discussi: Tangenziale, via ai lavori per la nuova rotonda su via Guastalla; Bretella di Fossoli, nuova rotonda. Il cantiere dei lavori parte lunedì; Carpi, via ai lavori per la rotonda in via 4 Pilastri; Nuova rotatoria Losi/Guastalla: partono lunedì i lavori su uno degli snodi del traffico in città.

#PMTerredargine #PLinforma #viabilitàCarpi Via ai lavori per la nuova rotonda su via GuastallaDa Lun. 8/6 gli interventi preparatori. Dal 15/6, previste limitazioni e modifiche alla circolazione. L’intervento funzionale alla Bretella di Fossoli tinyurl.com/36 x.com

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