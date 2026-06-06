Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato tra Castel Mella e Ospitaletto dai Carabinieri. L'uomo aveva finguto di essere un carabiniere e aveva truffato un padre e una figlia, evitando di coinvolgere anche il loro genero. L’arresto è stato effettuato dopo le indagini condotte dai militari.

È scattato un arresto in provincia di Brescia, per un episodio avvenuto tra Castel Mella e Ospitaletto. Un cittadino straniero di 19 anni, senza fissa dimora, è stato fermato in flagranza di truffa ai danni di una famiglia, grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine. L’uomo aveva messo in atto un ingegnoso piano per sottrarre preziosi, fingendosi Carabiniere e manipolando psicologicamente le vittime. Il piano criminale: il finto Carabiniere e la manipolazione psicologica Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nel primo pomeriggio del 5 giugno, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari è intervenuta tra i comuni di Castel Mella e Ospitaletto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Brescia, finto carabiniere truffa padre e figlia tra Castel Mella e Ospitaletto ma non il genero: arrestato

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