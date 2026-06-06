Brescia bilancio Carabinieri | tra reati ambientali e minacce online

Nell’ultimo bilancio dei Carabinieri a Brescia, sono state sospese diverse attività per irregolarità sanitarie e alimentari. Sono stati individuati anche soggetti che praticavano trattamenti di medicina estetica senza abilitazione. Tra i reati più frequenti ci sono infrazioni legate alla tutela della salute e alla sicurezza alimentare. L’azione delle forze dell’ordine ha portato alla sospensione di attività considerate non conformi alle normative vigenti.

Quante attività sono state sospese per irregolarità sanitarie e alimentari?. Chi ha praticato trattamenti di medicina estetica senza alcuna abilitazione?. Come si sono infiltrati i gruppi estremisti nelle reti digitali?. Quanto valgono i sequestri legati ai traffici illeciti di rifiuti?.? In Breve Oltre 10.000 controlli ambientali hanno generato 9 milioni di euro in sanzioni amministrative.. Nas Brescia ha sospeso 36 attività e sequestrato 15 tonnellate di alimenti non idonei.. Operazione Imperium ha colpito 29 individui legati a ideologie neonaziste e suprematiste online.. Oltre 16.500 alunni bresciani coinvolti in programmi di prevenzione e sensibilizzazione scolastica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Illeciti ambientali, nel 2025 sanzioni decuplicate nel Bresciano

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