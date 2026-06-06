Il Papa ha riconosciuto il martirio di Don Nazareno Lanciotti, beatificandolo in Brasile. L’italiano fu ucciso durante un attacco di criminali, che lo ferirono mortalmente. La sua morte avvenne in circostanze che furono considerate come un atto di odio alla fede. La cerimonia si è svolta alla presenza di fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno partecipato alla commemorazione. La beatificazione è stata ufficializzata dopo il riconoscimento del suo martirio, avvenuto in Brasile.

? Domande chiave? In Breve Don Nazareno Lanciotti sarà beatificato in Brasile sabato 13 giugno 2026. Il rito della beatificazione di Don Nazareno Lanciotti si svolgerà sabato 13 giugno 2026 a Jauru, nello Stato del Mato Grosso, in Brasile. Il sacerdote, originario di Subiaco, diventerà il primo martire italiano riconosciuto nel Mato Grosso dopo che Papa Francesco ha firmato, il 14 aprile 2025, il decreto che ne attesta il martirio in odio alla fede. La celebrazione avrà inizio alle ore 15,00 e potrà essere seguita da remoto tramite la diretta streaming su YouTube sul canale di tvcancaonova. si trova in Italia, sarà possibile assistere alla cerimonia presso il Teatro Narzio di Subiaco, uno spazio messo a disposizione dal Comune per permettere alla comunità locale di partecipare a questo evento storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brasile, beatificato il martire italiano Don Nazareno Lanciotti

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