Un incendio scoppiato in una stazione di servizio sulla Statale Jonica ha provocato la morte di due braccianti, rimasti intrappolati e bruciati vivi all’interno di un’auto. Il benzinaio presente al momento ha descritto la scena come un “inferno”, riferendo di aver assistito alla distruzione dell’automobile e di aver sentito un’esplosione. L’incendio è divampato lunedì scorso, poco dopo le 13, mentre uno dei testimoni stava pranzando nelle vicinanze.

Amendolara (Cosenza), 6 giugno 2026 – Franco Bruno, 51 anni, stava pranzando, lunedì scorso dopo le 13, quando l’ incendio è divampato nella stazione di servizio Ip ad Amendolara, lungo la Statale Jonica. Bruno gestisce l’impianto dal 2015 e mai – quando è tornato dalla pausa e ha visto che tutto andava a fuoco – si sarebbe aspettato che quell’inferno di fiamme stava polverizzando quattro esseri umani. Ora la stazione di servizio è inutilizzabile e quando e se riaprirà al momento resta un’incognita. "Questa mattina (ieri, ndr ) sono andato in questura – spiega il 51enne –, mi hanno notificato l’atto di sequestro dell’impianto. È assolutamente inutilizzabile, tutto bruciato, sia colonnina sia il bancomat per le banconote e anche la pensilina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Braccianti bruciati vivi in auto. Il benzinaio distrutto: “Ho visto l’inferno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Braccianti bruciati vivi, cosa c'è dietro il sistema di caporalato

Notizie e thread social correlati

Braccianti bruciati vivi, un sopravvissuto: "Ho visto l'orrore, è mafia del Pakistan"Un giovane bracciante, unico sopravvissuto di una strage avvenuta ieri ad Amendolara, ha raccontato di aver visto braccianti bruciati vivi.

Leggi anche: Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nel video il momento del delitto, il sopravvissuto: “Ho visto la morte”

Temi più discussi: Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto ad Amendolara: due fermi per omicidio; Italia, quattro migranti bruciati vivi a Cosenza. Arrestati i due aggressori; Braccianti arsi vivi, il gip: Uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza; Quattro braccianti arsi vivi in Calabria.

Bruciati vivi dentro un minivan. Quattro braccianti — afghani e pakistani — morti così, in Calabria, il 2 giugno 2026. Lavoravano nei campi a raccogliere fragole. Non venivano pagati. Quando hanno protestato, i caporali hanno gettato benzina nell’abitacolo e b x.com

Braccianti bruciati vivi in auto. Il benzinaio distrutto: Ho visto l’infernoIl 51enne Franco Bruno: era impossibile avvicinarsi al fuoco. Ora l’impianto è dustrutto: È la mia unica fonte di reddito, ho moglie e figli ... quotidiano.net

Braccianti bruciati vivi, erano arrivati in Calabria dalla Sardegna reddit

Braccianti bruciati vivi nel Cosentino: chi erano le quattro vittimeQuattro braccianti migranti bruciati vivi nel Cosentino: tra sfruttamento nei campi, caporalato e condizioni di vita estreme nel lavoro agricolo stagionale. notizie.it