Braccianti bruciati vivi in auto Il benzinaio distrutto | Ho visto l’inferno

Da quotidiano.net 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio scoppiato in una stazione di servizio sulla Statale Jonica ha provocato la morte di due braccianti, rimasti intrappolati e bruciati vivi all’interno di un’auto. Il benzinaio presente al momento ha descritto la scena come un “inferno”, riferendo di aver assistito alla distruzione dell’automobile e di aver sentito un’esplosione. L’incendio è divampato lunedì scorso, poco dopo le 13, mentre uno dei testimoni stava pranzando nelle vicinanze.

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Amendolara (Cosenza), 6 giugno 2026 –  Franco Bruno, 51 anni, stava pranzando, lunedì scorso dopo le 13, quando l’ incendio è divampato nella stazione di servizio Ip ad Amendolara, lungo la Statale Jonica. Bruno gestisce l’impianto dal 2015 e mai – quando è tornato dalla pausa e ha visto che tutto andava a fuoco – si sarebbe aspettato che quell’inferno di fiamme stava polverizzando quattro esseri umani. Ora la stazione di servizio è inutilizzabile e quando e se riaprirà al momento resta un’incognita. "Questa mattina (ieri, ndr ) sono andato in questura – spiega il 51enne –, mi hanno notificato l’atto di sequestro dell’impianto. È assolutamente inutilizzabile, tutto bruciato, sia colonnina sia il bancomat per le banconote e anche la pensilina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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