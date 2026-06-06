Braccianti arsi vivi la denuncia dell' amico di uno dei killer | Mi ha detto che è stato lui a dare fuoco

Da tgcom24.mediaset.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ali Raza, uno dei due uomini arrestati in relazione alla strage dei braccianti, ha detto a un amico di essere stato lui a dare fuoco. La conversazione è stata riferita da quest’ultimo, che ha confermato le parole dell’arrestato. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul momento o sulle circostanze di queste dichiarazioni.

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Usciva insieme ad altri braccianti dai campi di Amendolara, in provincia di Cosenza, sotto il sole cocente dell'1 giugno, quando lo hanno avvisato: "Sono morti quattro pachistani", quelli con cui lui aveva condiviso ore di lavoro fino a poco prima. L'uomo ha preso il telefono e ha chiamato un suo caro amico, Ali Raza, che ha ammesso candidamente: "Sì, la macchina in cui sono morti è mia. Le ho dato fuoco per ammazzarli quando erano dentro". È da queste parole, e dalla successiva segnalazione ai carabinieri fatta dall'amico, che è scattata l'indagine che ha portato in manette lo stesso Ali Raza e il complice Safeer Ahmed, che avrebbero ucciso bruciandoli vivi quattro braccianti extra-comunitari per "questioni contrattuali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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