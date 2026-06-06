Due giovani sono stati fermati dopo una lite tra condomini a Boscotrecase, in provincia di Napoli, che ha portato all’uccisione di un uomo. La discussione, iniziata per questioni sui rifiuti, è sfociata in violenza. La vittima è deceduta successivamente alle ferite riportate. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e fermato i sospetti. Nessun dettaglio sulle modalità dell’aggressione o sugli eventuali precedenti tra le parti.

Una banale discussione condominiale legata alla gestione dei rifiuti si è trasformata in una tragedia a Boscotrecase, in provincia di Napoli. Salvatore Solimene, 46 anni, è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco al culmine di una lite scoppiata nel garage del complesso residenziale in cui viveva. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all'origine dello scontro ci sarebbero futili motivi legati al deposito dei sacchetti dell'immondizia. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino all'esplosione di alcuni colpi di pistola. Tre i proiettili sparati: due hanno colpito mortalmente la vittima. Nella notte, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, coordinata dal pubblico ministero Emilio Prisco, ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Fulvio Titas, 33 anni, e Antonio Guastafierro, 27 anni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Boscotrecase, Salvatore ucciso dopo lite per i rifiuti: due giovani fermati

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