Due uomini sono stati arrestati in relazione all’omicidio avvenuto in un garage a Boscotrecase. Sono stati identificati come sospettati principali. Le indagini hanno rilevato che sono stati sparati tre colpi durante l’episodio. L’arma utilizzata, con la matricola abrasa, è stata recuperata dagli inquirenti. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire il movente e il collegamento tra i sospettati e il fatto.

? Punti chiave? In Breve Due uomini fermati a Boscotrecase dopo l’omicidio di Salvatore Solimene. Due persone sono state sottoposte a fermo dalla Procura di Torre Annunziata stanotte, a seguito dell’omicidio di Salvatore Solimene, avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Boscotrecase. L’aggressione mortale è scaturita da una violenta lite condominiale per motivi banali legati alla gestione dei sacchetti dell’immondizia. I militari dell’Arma di Trecase hanno identificato i sospettati come Fulvio Titas, di 33 anni, e Antonio Guastafierro, di 27 anni. L’episodio tragico si è consumato all’interno di un garage condominiale dove la vittima risiedeva. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, la discussione tra i presenti è degenerata rapidamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boscotrecase, omicidio per i rifiuti: due sospettati arrestati

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