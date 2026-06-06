Due persone sono state fermate in relazione all’omicidio di un uomo di 46 anni ucciso con colpi di pistola in un garage condominiale a Boscotrecase. Le indagini hanno portato ai fermi dopo una lite per l’immondizia. Non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per chiarire i motivi dell’omicidio.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di un 46enne ucciso a colpi di pistola in un garage condominiale a Boscotrecase. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il fermo di due persone. Alla base del delitto, secondo gli investigatori, ci sarebbe una lite scoppiata per il deposito dei sacchetti dei rifiuti. Due persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Salvatore Solimene, il 46enne morto dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Boscotrecase, in provincia di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata, con il coordinamento del pubblico ministero Emilio Prisco, ed è stato eseguito nella notte dai carabinieri. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Boscotrecase, omicidio dopo una lite per l’immondizia: 2 fermi

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