Bomba d' acqua sui Colli | crolla al suolo un albero viabilità interrotta

Una bomba d'acqua ha colpito i Colli, causando il crollo di un albero sulla strada e interrompendo la viabilità. La notte tra Albignasego e Galzignano Terme è stata segnata da forti precipitazioni che hanno provocato disagi e paura tra i residenti. Nessuna informazione su feriti o altri danni. La zona è stata evacuata temporaneamente per permettere i lavori di rimozione. La situazione resta sotto controllo.

Notte di paura tra Albignasego e Galzignano Terme per un fortunale che ha creato non pochi problemi ai cittadini. Il tutto si è verificato a cavallo tra il 5 e il 6 giugno. L'evento più serio in via Cengolina a Galzignano dove un albero è caduto sull'asfalto bloccando per diverse ore la viabilità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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