Bolzano | nuovo decreto per l’uguaglianza tra italiano e tedesco

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bolzano è stato approvato un nuovo decreto che modifica le modalità di dichiarazione della lingua di appartenenza per i cittadini. La legge aggiorna le procedure previste dai decreti del 1976 e 1988, rendendo più semplice indicare sia l’italiano che il tedesco. Le nuove norme introducono cambiamenti nelle modalità di compilazione dei moduli, senza alterare i diritti già esistenti. La decisione mira a garantire maggiore parità tra le due lingue ufficiali.

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Come cambieranno le dichiarazioni di appartenenza linguistica per i cittadini?. Quali decreti del 1976 e 1988 vengono modificati dal nuovo provvedimento?. Chi gestirà l'assegnazione temporanea dei magistrati nelle zone di confine?. Perché la precisione terminologica è necessaria per la certezza del diritto?.? In Breve Modifica decreti presidenziali del 26 luglio 1976 e 15 luglio 1988.. Nuove regole per l'assegnazione temporanea dei magistrati in zona di confine.. Aggiornamento sistematico di registri e manuali tecnici degli enti locali.. Standardizzazione terminologica tra italiano e tedesco per la certezza del diritto..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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