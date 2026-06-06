Un uomo è stato condannato per aver tentato di uccidere la suocera durante un’aggressione in un locale di via Cavour a Bolzano. L’aggressione si è verificata all’interno del locale, ma i dettagli sull’evento non sono stati resi noti. La condanna definitiva ha ridotto la pena rispetto alla prima sentenza. La motivazione della diminuzione non è stata comunicata.

Come è avvenuta l'aggressione nel locale contatori di via Cavour?. Perché la pena è stata ridotta rispetto al primo grado?. Quali aggravanti sono state contestate durante il processo?. Cosa ha dichiarato l'imputato per difendersi dalle accuse?.? In Breve Pena ridotta a 8 anni e 6 mesi rispetto ai 9 iniziali. Aggressione avvenuta la sera del 13 febbraio 2024 in via Cavour. Vittima di 62 anni accoltellata nel locale contatori del condominio. Rilevate aggravanti premeditazione, minorata difesa e motivi futili senza crudeltà. La sentenza di Bolzano sul tentato omicidio in via Cavour. La Corte d’appello di Bolzano ha confermato la condanna di Benedict Chika Ibolekwu, di 37 anni, per il tentato omicidio della suocera avvenuto nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, conferma la condanna per il tentato omicidio della suocera

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