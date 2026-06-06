Bolzano blitz della Polizia | un arresto e un agente ferito
Durante un controllo nel quartiere Don Bosco a Bolzano, la polizia ha arrestato un uomo e ha riportato un agente ferito. L'aggressione è avvenuta durante un’operazione di polizia a Ponte Langer. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche dell'aggressione o su cosa sia stato trovato durante il controllo. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine.
Come è scoppiata la violenta aggressione agli agenti a Ponte Langer?. Cosa hanno trovato gli agenti durante il controllo nel quartiere Don Bosco?. Chi è il cittadino straniero che il Questore ha deciso di espellere?. Perché due persone sono state denunciate dopo i furti al supermercato?.? In Breve 96 persone identificate e 11 veicoli controllati tra Ponte Langer e Don Bosco. Un tunisino di 23 anni fermato con 9 dosi di cocaina e hashish. Due cittadini turco ed egiziano denunciati per furti di generi alimentari in supermercato. Un cittadino tunisino di 45 anni espulso per irregolarità e precedenti spaccio. Un arresto e cinque denunce a seguito dei controlli della Polizia di Stato a Bolzano tra Ponte Langer e Don Bosco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bolzano, il video dell'incidente: l'auto della polizia locale insegue un motorino ma si schianta ...
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