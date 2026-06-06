Bologna e la cultura locale | Il dialetto strumento di identità e patrimonio immateriale di tutti

Il dialetto bolognese è al centro di un progetto che mira a valorizzarlo come patrimonio immateriale e strumento di identità. La proposta coinvolge scuole, associazioni e istituzioni locali, con iniziative per insegnarlo e promuoverlo tra le nuove generazioni. L’obiettivo è conservare questa lingua come elemento distintivo della cultura urbana, rafforzando il senso di appartenenza tra cittadini. Nessun intervento prevede sanzioni o obblighi, ma si punta sulla diffusione e sulla consapevolezza del valore del dialetto.

Bologna, 5 giugno 2026 – Il dialetto come strumento di identità e inclusione. È il messaggio lanciato da Roberto Serra, avvocato e divulgatore conosciuto sui social come il ’profesåur’ di bolognese, ospite della puntata di oggi del vodcast il Resto di Bologna assieme a Marco Piazza, consigliere delegato alla cultura popolare. Serra, persicetano doc e punto di riferimento per gli appassionati della parlata locale, dedica da anni il proprio lavoro all’approfondimento linguistico del bolognese, con l’obiettivo di tutelarne il patrimonio e favorirne il rilancio culturale. "Tra le persone che mi seguono ci sono tanti ’ cinni ’ e ’ cinnazzi ’ che conservano nella memoria le parole dei nonni – racconta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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