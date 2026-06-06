Bobo Rondelli si esibirà in trio al teatro Menotti, presentando un repertorio che richiama lo stile di Jannacci rivisitato in chiave livornese. Durante un'intervista, ha parlato di Milano e di quanto gli piacciano i taxi della città. Ha descritto l’esperienza di salire sulle auto bianche, dove i conducenti condividono le loro storie, fanno domande e spesso si scambiano battute.

Milano – “Cosa mi piace di Milano? Diverse cose, una tra queste i suoi taxi. Mi piace salire sulle auto bianche, con i conducenti che ti raccontano la loro vita, che ti fanno domande; a volte si scherza e si ride”. Benvenuti nel mondo, e tra i pensieri, di Bobo Rondelli, cantautore livornese, uno di quelli che hanno un pubblico solido, un pubblico amante della musica e delle parole d’autore che fanno riflettere. Martedì l’artista toscano, con all’attivo una ventina di incisioni, nell’ambito del progetto “Crossover” sarà di scena in Trio (ore 20), al teatro Menotti. Serata tra brani storici e recenti. E gag. Bobo Rondelli, come sarà il suo concerto-spettacolo? “Le canzoni sono il piatto forte, ma tra l’una e l’altra cerco di intrattenere il pubblico con aneddoti comici sulla mia vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bobo Rondelli in trio al teatro Menotti: “Sono uno Jannacci alla livornese”

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