Blocco sulla SS28 | bilico incastrato a Pornassio ferma il traffico

Notizia in breve

Un bilico si è incastrato sulla SS28 a Pornassio, bloccando il traffico. I soccorritori sono intervenuti per liberare la carreggiata, utilizzando attrezzature di sollevamento e trascinamento. Per spostare il carico, è stato impiegato un mezzo speciale, come una gru o un camion dotato di attrezzature specifiche. La strada è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni di rimozione del veicolo e del carico.