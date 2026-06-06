Blocco sulla SS28 | bilico incastrato a Pornassio ferma il traffico
Un bilico si è incastrato sulla SS28 a Pornassio, bloccando il traffico. I soccorritori sono intervenuti per liberare la carreggiata, utilizzando attrezzature di sollevamento e trascinamento. Per spostare il carico, è stato impiegato un mezzo speciale, come una gru o un camion dotato di attrezzature specifiche. La strada è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni di rimozione del veicolo e del carico.
Come hanno fatto i soccorritori a liberare la carreggiata bloccata?. Quale mezzo speciale è stato necessario per spostare il carico?. Quanto tempo è durato il blocco totale della direzione Torino?. Perché l'intervento ha richiesto la collaborazione tra due diverse province?.? In Breve Intervento coordinato tra Vigili del Fuoco di Imperia e autogru di Savona.. Blocco totale della carreggiata per oltre un'ora nel tardo pomeriggio.. Nessun ferito segnalato dopo la rimozione del carico pesante.. Ripristino della circolazione dopo le operazioni di messa in sicurezza.. Un bilico incastrato blocca la Statale 28 verso Torino: l’intervento dei soccorsi a Pornassio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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