La Guardia di Finanza ha effettuato controlli in diversi bar e ristoranti, trovando 33 lavoratori in nero. Sono state proposte 14 sospensioni delle attività commerciali e sono state elevate multe che, complessivamente, potrebbero superare i 321 mila euro. Le operazioni hanno coinvolto numerose aziende del settore alimentare e della ristorazione, con verifiche mirate a contrastare il lavoro irregolare. Nessuna persona coinvolta ha commentato l’operazione.

Trentatré lavoratori impiegati in nero, 14 proposte di sospensione dell’attività commerciale e sanzioni che potrebbero superare i 321 mila euro. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Varese negli ultimi tre mesi nell’ambito dei controlli contro il lavoro sommerso. Le verifiche hanno interessato 22 attività economiche distribuite in diversi comuni tra cui Lavena Ponte Tresa, Luino, Laveno Mombello, Porto Ceresio, Cantello, Malnate, Arcisate, Besozzo, Angera, Ispra, Busto Arsizio, Lonate Pozzolo, Gallarate e Vergiate. Sotto la lente sono finiti bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, parrucchieri, aziende agricole e distributori di carburante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz della Finanza in bar e ristoranti. Trentatré lavoratori in nero. Elevate multe fino a 321mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Varese, blitz della Finanza nei bar e ristoranti della città: 33 lavoratori in nero, multe per 360mila euroLe forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione nei bar e ristoranti della città, riscontrando 33 lavoratori irregolari.

Bar, ristoranti e negozi nel mirino della Finanza: oltre 120 lavoratori non in regola, multe fino a 300mila euroLa Guardia di Finanza ha controllato bar, ristoranti e negozi, trovando oltre 120 lavoratori irregolari o completamente in nero.

Temi più discussi: Blitz della Finanza sulla Pedemontana: sequestrati 30 chili di droga; Blitz della finanza in sede, la nota della Triestina manda il pallone in tribuna: Nessuno ha presentato fideiussioni; Inchiesta sulle fideiussioni, blitz della Guardia di Finanza negli uffici della Triestina Calcio; TRIESTE | FIDEJUSSIONI FALSE: NUOVO BLITZ DELLA FINANZA NEGLI UFFICI DELLA TRIESTINA.

Vico Equense, festa abusiva nello stabilimento balneare: blitz della Finanza e sequestro positanonews.it/2026/06/vico-e… #VicoEquense #FestaAbusiva #StabilimentoBalneare #Finanza #Controllo x.com

Blitz della Finanza in bar e ristoranti. Trentatré lavoratori in nero. Elevate multe fino a 321mila euroTrentatré lavoratori impiegati in nero, 14 proposte di sospensione dell’attività commerciale e sanzioni che potrebbero superare i 321 mila euro. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di ... ilgiorno.it

Lavoratori in nero, denunciati 5 imprenditori. Sequestrati 3 milioni su richiesta della Procura di Monza reddit

Varese, blitz della Finanza nei bar e ristoranti della città: 33 lavoratori in nero, multe per 360mila euroControlli ad ampio raggio negli esercizi commerciali, fra cui parrucchieri e distributori. Stipendi da fame e corrisposti eludendo imposte e trattenute ... msn.com