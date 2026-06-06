Bimbo di appena 3 anni investito in strada da un' auto intervengono ambulanza ed elicottero

Un bambino di 3 anni è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno. È stato soccorso da un'ambulanza e successivamente trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del bambino né sulle circostanze dell’incidente.

E’ stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al Bufalini di Cesena un bambino di 3 anni che, nel tardo pomeriggio di venerdì (5 giugno), è stato investito da una vettura. L’incidente si è verificato poco dopo le 19 in via Tribbio, nel comune di San Giovanni in Marignano, quando una Citroen ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.

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