Alle 17.30 si apre all’Oratorio dei Bianchi la mostra fotografica intitolata ‘Sonrisas y esperanza’. La rassegna, curata dal farmacista, raccoglie immagini di bambini sorridenti e momenti di speranza. Le fotografie sono state scattate durante il viaggio del dottore in un Paese dell’America Latina. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

Verrà inaugurata questo pomeriggio, alle 17.30, all’Oratorio dei Bianchi ‘Sonrisas y esperanza’, la mostra fotografica del dottor Paolo Rocchi, titolare della Farmacia Pucci. Un’idea maturata dopo aver intrapreso un viaggio pioneristico a San Pedro De Macorìs, nella Repubblica Dominicana, dove ha sede la struttura di Nph che si occupa di accogliere e accompagnare nel percorso di vita bambini che altrimenti non avrebbero una seconda possibilità. Guardare oltre l’immagine, per incontrare persone, storie e speranze: questo l’obiettivo del percorso fotografico che, unendo l’arte alla solidarietà, vuole contribuire a sostenere la missione della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia e il suo impegno concreto al fianco degli ultimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimbi fra sorrisi e speranza. Il viaggio di Rocchi in foto

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