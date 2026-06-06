Dopo l’alluvione, il cortile della biblioteca Trisi è stato riqualificato con nuovi spazi e arredi. Sono stati realizzati interventi per migliorare l’aspetto esterno, includendo l’installazione di panchine, tavoli e aree verdi. I lavori hanno riguardato anche il ripristino delle superfici e l’aggiunta di nuovi servizi per gli utenti. La riqualificazione mira a rendere più funzionale e accogliente l’area esterna.

Come cambierà l'aspetto del cortile dopo i lavori di riqualificazione?. Quali nuovi arredi e servizi verranno installati nello spazio esterno?. Perché la nuova pavimentazione è stata scelta per prevenire futuri allagamenti?. Quando saranno completati i lavori per restituire la piena funzionalità?.? In Breve Lavori previsti dal 15 giugno con conclusione entro il mese di luglio. Nuova pavimentazione drenante e gazebo con sedute per studenti e ricercatori. Maria Chiara Sbiroli punta su socializzazione e cultura tra giovani e visitatori. Interventi seguono i danni dell'alluvione del maggio 2023 e chiusure estive. Il cortile della biblioteca Trisi cambierà volto a partire dal 15 giugno con nuovi interventi di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biblioteca Trisi: il cortile rinasce dopo l’alluvione con nuovi spazi

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