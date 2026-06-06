L’assemblea degli azionisti di Bf ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. La holding, nata nel 2014 con l’acquisizione di Bonifiche Ferraresi, ha registrato una forte crescita. La decisione è stata presa ieri, dopo la proposta del consiglio di amministrazione approvata lo scorso 24 aprile. Federico Vecchioni ricopre il ruolo di presidente esecutivo.

Guardando ai numeri, lo scorso anno il valore della produzione consolidato è salito a 1,73 miliardi di euro, con un attivo di 225 milioni in più rispetto all'anno precedente, quindi in crescita del 14,9% rispetto al 2024. L'Ebitda consolidato è passato dai 100 milioni del 2024 a 129 milioni nel 2025. La crescita registrata dipende soprattutto, oltre che dall'ampliamento dell'area di consolidamento, dalla crescita della business unit internazionale e dagli effetti di integrazione con le società partecipate, come Società Italiana Sementi, Bf International Best Fields e Quality Seeds. È stato approvata anche la distribuzione di un dividendo di 0,076 euro per azione, per complessivi 19,9 milioni a fronte di un utile di esercizio di 67,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BF chiude il 2025 in forte crescita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mps chiude il 2025 con un utile record

Notizie e thread social correlati

Casa Artusi, "un 2025 in forte crescita": la cultura gastronomica italiana conquista il mondoNel corso del 2025, Casa Artusi ha registrato un aumento significativo delle attività e delle visite, segnando un anno di grande crescita.

Leggi anche: RAM S.p.A. chiude il 2025 con +39% di crescita nel valore della produzione

Argomenti più discussi: BF chiude il 2025 in forte crescita; Blackcircles.it accelera in Italia: vendite in forte crescita e nuovi obiettivi per il 2026.

Riassunto: Sitetracker chiude il 2025 con un forte slancio, un’espansione dei prodotti e un chiaro percorso nel 2026MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, leader globale nella gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) per le infrastrutture critiche, oggi ha annunciato solidi risultati di fine anno per il ... 01net.it

Prysmian chiude il 2025 in crescita: i ricavi sfiorano i 20 miliardi, debito in caloPrysmian chiude il 2025 con risultati in forte crescita, sfiorando i 20 miliardi di ricavi. Il fatturato sale del 5,4% a 19,65 miliardi di euro, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) aumenta da 1 ... affaritaliani.it