Bertinoro si racconta ai turisti | debutta A Spass visite guidate tra vino piadina e storia

È stata scelta Bertinoro per il debutto di A Spass - Discover Romagna by bus, la nuova proposta turistica, nata dalla sinergia fra Visit Romagna e Start Romagna, che per tutta l’estate porterà i turisti dalla costa alla scoperta dei tesori dell’entroterra.Nei giorni scorsi l’anteprima del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rimini si svela tra storia, misteri e i sogni di Fellini: il calendario delle visite guidate nel weekendNel fine settimana del 25 e 26 aprile, Rimini offre un calendario di visite guidate che permettono di scoprire alcuni dei luoghi più significativi...

Un gioiello medievale riapre le porte: visite guidate tra storia e affreschiL’antica pieve di San Venanzio a Copparo torna ad aprire le sue porte per visite guidate, offrendo l’opportunità di esplorare i suoi affreschi e la...

Bertinoro d’estate mette tutti a tavolaLa cittadina si prepara a celebrare i 100 anni della festa dell’ospitalità. E aprirà la Cantina del Vescovo, antico edificio ristrutturato che diventerà la ... bologna.repubblica.it

Bertinoro, la scrittrice D’Ambrosio ai ‘Pomeriggi del Bicchiere’Domenica il teatro Novelli di Bertinoro si trasformerà in un luogo di storie, musica e sapori, pronto ad accogliere cittadini e appassionati per un pomeriggio che unisce cultura e convivialità. ilrestodelcarlino.it