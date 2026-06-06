Berrettini e il nuovo infortunio l’analisi del fisiatra

Da lapresse.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista ha tentato di giocare fino all’ultimo, nonostante un dolore crescente all’anca sinistra. Un fisiatra ha valutato che l’atleta ha cercato di resistere, ma il fastidio si è intensificato durante la partita. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali cure o diagnosi definitive. La sua condizione ha portato alla decisione di interrompere l’attività sportiva. La situazione resta sotto osservazione per eventuali approfondimenti medici.

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Ha provato fino all’ultimo a stringere i denti, mentre il dolore all’ anca sinistra si faceva a ogni colpo più intenso. Alla fine Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca, consegnando ad Arnaldi l’accesso alla semifinale del Roland Garros. Una scena già vista troppe volte: la carriera di ‘The Hammer’ è stata costellata di infortuni, soprattutto agli addominali. “La potenza e l’esplosività richiesti dal tennis moderno comportano carichi biomeccanici elevatissimi”, spiega a LaSalute di LaPresse Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento.  Le caratteristiche di Berrettini . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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