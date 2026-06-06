Berrettini e il nuovo infortunio l’analisi del fisiatra

Il tennista ha tentato di giocare fino all’ultimo, nonostante un dolore crescente all’anca sinistra. Un fisiatra ha valutato che l’atleta ha cercato di resistere, ma il fastidio si è intensificato durante la partita. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali cure o diagnosi definitive. La sua condizione ha portato alla decisione di interrompere l’attività sportiva. La situazione resta sotto osservazione per eventuali approfondimenti medici.

Ha provato fino all’ultimo a stringere i denti, mentre il dolore all’ anca sinistra si faceva a ogni colpo più intenso. Alla fine Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca, consegnando ad Arnaldi l’accesso alla semifinale del Roland Garros. Una scena già vista troppe volte: la carriera di ‘The Hammer’ è stata costellata di infortuni, soprattutto agli addominali. “La potenza e l’esplosività richiesti dal tennis moderno comportano carichi biomeccanici elevatissimi”, spiega a LaSalute di LaPresse Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento. Le caratteristiche di Berrettini . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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