Il traffico tra la Fiera e la Trucca a Bergamo impiega circa venti minuti per percorrere 4,5 km durante l’ora di punta. Ogni giorno, in questa tratta, si registrano circa 70mila veicoli in transito. Nonostante i miglioramenti, il traffico rimane intenso, anche se meno rispetto a dieci anni fa. La situazione si sviluppa lungo l’asse principale cittadino, che si muove lentamente ma con un flusso costante di automobili.

VIABILITÀ. Venti minuti per 4,5 km tra la Fiera e la Trucca nell’ora di punta. Ogni giorno in transito 70mila veicoli. Un lungo serpentone di colore rosso dallo svincolo del casello autostradale fino a Curno, con un tratto in arancione solo all’altezza di Treviolo. Tempo stimato di percorrenza 21 minuti, ovvero 17 in più rispetto al solito per percorrere i 4,5 chilometri che separano la Fiera dall’uscita della Trucca (in pratica 13 km all’ora). Benvenuti sull’Asse interurbano alle 7.50 del mattino di un qualsiasi giorno feriale. Una fotografia che arriva a pochi giorni dai 30 anni dell’inaugurazione del primo tratto dell’Asse, tra Seriate e Treviolo, aperto il 20 giugno 1996 e salutato come una rivoluzione per la mobilità bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Bergamo, asse «cittadino» a passo d’uomo. Ma il traffico è meno di 10 anni fa

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