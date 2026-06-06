I lavori al campo sono stati rinviati. Il Ravenna ha richiesto di posticipare il rifacimento del manto erboso alla fine della prossima stagione. Anche lo smantellamento delle strutture in ferro e la ricostruzione dei gradoni in cemento, situati nel settore distinti, sono stati spostati di qualche mese. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda i tempi di intervento.

Contrordine. Il rifacimento del manto erboso slitta di un anno, mentre lo smantellamento del ferro e la ricostruzione dei gradoni in cemento dal settore distinti vengono posticipati di qualche mese. Non c’è troppa ‘fortuna’ per le strutture sportive comunali in questa fase storica. Stavolta tocca allo stadio Benelli, che a settembre compirà 60 anni. Ieri mattina, in un incontro a palazzo Merlato, il sindaco Barattoni ha reso ai vertici del Ravenna Fc il nuovo cronoprogramma. Abbastanza lontano, peraltro, dalle comunicazioni degli ultimi mesi. "A breve, cioè fra marzo e aprile – spiegò il dg Paolo Scocco al talk ‘Voci dal Benelli’ il 7 ottobre scorso – inizieranno i lavori di smaltimento delle tribune in ferro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benelli, rinviati i lavori al campo. Il Ravenna ne ha chiesto il posticipo alla fine della prossima stagione

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