Basta non lo accetto Marco Poggi è una furia e sbotta così

Da thesocialpost.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo quasi 18 anni di silenzio, Marco Poggi si è rivolto pubblicamente, intervenendo a “Quarto Grado”. Ha espresso forte frustrazione per il fatto di essere ancora coinvolto mediaticamente nelle vicende legate all’omicidio della sorella Chiara Poggi. Poggi ha dichiarato: “Basta, non lo accetto”. La sua partecipazione ha suscitato attenzione nel corso della trasmissione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo quasi 18 anni di silenzio, Marco Poggi è tornato a parlare pubblicamente intervenendo alla trasmissione “Quarto Grado”, dove ha espresso tutta la sua frustrazione per essere ancora oggi coinvolto, a livello mediatico, nelle vicende legate all’omicidio della sorella Chiara Poggi. «Non pensavo di dover affrontare tutto questo 19 anni dopo», ha dichiarato, sottolineando il peso di una vicenda che continua a seguirlo nel tempo. Il fratello della vittima ha poi aggiunto con fermezza: «Essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere l’autore è sicuramente una cosa che difficilmente andrà via». Nel corso dell’intervista, Poggi ha spiegato di aver scelto per anni la strada del silenzio e della totale assenza mediatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

basta non lo accetto marco poggi 232 una furia e sbotta cos236
© Thesocialpost.it - “Basta, non lo accetto”. Marco Poggi è una furia e sbotta così
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Marco Poggi sbotta in tv: "Se ho assunto droga?", la risposta clamorosa

Leggi anche: Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio e sbotta: "Fantasie su di me e la droga, qualcuno doveva frenare"

Argomenti più discussi: Garlasco, Marco Poggi: Il fango subito non ci scivolerà mai addosso; Ferito dalle illazioni su un mio ruolo nella morte di Chiara.

marco poggi basta non lo accettoGarlasco, Marco Poggi in tv: Non ricordo l’ultimo saluto a Chiara. E su Stasi… Ecco cos’ha dettoA quasi diciannove anni dall’omicidio della sorella Chiara, Marco Poggi rompe il silenzio in un’intervista rilasciata a Quarto Grado. Per quanto possa esser stato difficile e devastante quest’ultimo ... affaritaliani.it

marco poggi basta non lo accettoMarco Poggi racconta la sua verità sull'omicidio di Chiara: Non perdonerò mai chi mi ha accusatoUn dolore impossibile da cancellare, alcune immagini sempre vivide, altre che sfuggono, l’ultimo saluto non lo ricordo più. E, soprattutto, la delusione e il senso ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web