Dopo quasi 18 anni di silenzio, Marco Poggi si è rivolto pubblicamente, intervenendo a “Quarto Grado”. Ha espresso forte frustrazione per il fatto di essere ancora coinvolto mediaticamente nelle vicende legate all’omicidio della sorella Chiara Poggi. Poggi ha dichiarato: “Basta, non lo accetto”. La sua partecipazione ha suscitato attenzione nel corso della trasmissione.

Dopo quasi 18 anni di silenzio, Marco Poggi è tornato a parlare pubblicamente intervenendo alla trasmissione “Quarto Grado”, dove ha espresso tutta la sua frustrazione per essere ancora oggi coinvolto, a livello mediatico, nelle vicende legate all’omicidio della sorella Chiara Poggi. «Non pensavo di dover affrontare tutto questo 19 anni dopo», ha dichiarato, sottolineando il peso di una vicenda che continua a seguirlo nel tempo. Il fratello della vittima ha poi aggiunto con fermezza: «Essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere l’autore è sicuramente una cosa che difficilmente andrà via». Nel corso dell’intervista, Poggi ha spiegato di aver scelto per anni la strada del silenzio e della totale assenza mediatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Basta, non lo accetto”. Marco Poggi è una furia e sbotta così

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