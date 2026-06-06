San Marino ha vinto gara-1 contro Parmaclima nel big match di venerdì in Serie A Gold 2026, con un punteggio di 8-3. La partita si è giocata sul campo di Serravalle, con i padroni di casa che hanno concluso la sfida con un margine di cinque punti. La sconfitta ha coinvolto anche la Fortitudo, che ha subito un'altra battuta d'arresto nello stesso turno.

San Marino fa la voce grossa e si prende gara-1. La compagine della Serenissima ha infatti battuto Parmaclima nella sfida clou del venerdì dedicato alla Serie A Gold 2026, battendo gli avversari con un secco 3-8 tra le mura amiche del campo di Serravalle. Un successo netto quello dei padroni di casa, riusciti ad indirizzare la disputa nel quarto inning quando, in svantaggio di 3-2, hanno marcato quattro punti, scappando poi sul +2 al sesto e tenendo botta fino alla fine chiudendo con dodici valide contro le sette dei rivali. Non ha però approfittato della situazione Bologna, caduta al cospetto di Macerata per 1-5, complice una settima ripresa in cui i marchigiani hanno timbrato tre sigilli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: San Marino batte Parmaclima nel big match del venerdì in Serie A. Cade la Fortitudo

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