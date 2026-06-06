Durante l’assemblea nazionale, svoltasi all’Hotel Tuscany di Montecatini Terme, è stato confermato nel Consiglio nazionale delle Misericordie d’Italia. La riunione ha visto l’elezione del presidente nazionale e di undici consiglieri.

Mareno delle Misericordie d’Italia. All’Hotel Tuscany di Montecatini Terme si è svolta l’assemblea nazionale, appuntamento dedicato all’elezione del presidente nazionale e degli undici consiglieri nazionali del movimento. L’assemblea ha confermato alla guida della Confederazione Domenico Giani, già comandante della gendarmeria Vaticana. Tra gli undici consiglieri eletti è stato riconfermato anche Mareno Barbieri, governatore della Misericordia di Bagnone, che ha ottenuto un importante risultato elettorale, segno della fiducia e della stima raccolte all’interno del movimento. "Sono orgoglioso di questo risultato – dichiara – che rappresenta innanzitutto un riconoscimento per la nostra Misericordia e per il lavoro svolto quotidianamente dai nostri volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbieri confermato nel Consiglio nazionale

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