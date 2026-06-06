Banda rapinava cittadini bengalesi tra gli arrestati due 17enni

Quattro uomini sono stati arrestati a San Gennaro Vesuviano, tra cui due 17enni. La banda minacciava, aggrediva e rapinava cittadini bengalesi, portando via soldi e beni. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti dopo diverse denunce. Nessuno dei rapinati ha riportato ferite gravi. Le indagini sono ancora in corso per identificare altri eventuali complici.

Minacce, aggressioni e rapine per portare via i loro soldi a San Gennaro Vesuviano. In quattro, componenti di una banda che vessava cittadini bengalesi, sono stati arrestati. Due sono minorenni, gli altri hanno 23 e 24 anni.Picchiati e minacciatiLe aggressioni avvenivano utilizzando una mazza da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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