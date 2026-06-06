Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno, malviventi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della Bpm a Cerignola. Dopo averlo assaltato, i ladri sono fuggiti con il denaro. Si tratta dell'ultimo episodio di un'intensa serie di furti in zona, attribuiti alla banda della marmotta. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso.

Ancora un assalto a uno sportello bancomat nel Foggiano. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno, i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello della Bpm a Cerignola. Come riporta l'Ansa, due distinte esplosioni avrebbero destato i residenti di corso Garibaldi, nel pieno centro del comune. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Taranto, assalito con esplosivo al bancomat: il video

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Banda della marmotta colpisce ancora, malviventi assaltano bancomat a Cerignola e fuggono con il denaro x.com

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