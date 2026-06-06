Band forlivese si esibisce per la campionessa Bebe Vio | Un' emozione lei simbolo di forza e determinazione

Da forlitoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I Bloody Watermelon, band forlivese composta da cinque giovani, si sono esibiti mercoledì scorso davanti alla campionessa paralimpica Bebe Vio. I musicisti hanno suonato in suo onore, definendo l’esperienza come un’emozione e un momento di magia. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, con la band che ha condiviso il palco in un’occasione speciale. La performance si è svolta in un contesto di celebrazione e rispetto per la figura di Vio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono serate in cui la musica smette di essere solo note e diventa emozione pura, incontro, magia. Lo sanno bene i cinque giovanissimi musicisti forlivesi dei Bloody Watermelon, che lo scorso mercoledì scorso hanno vissuto un'esperienza che difficilmente dimenticheranno: salire sul palco del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bebe Vio ricorda Alex Zanardi: “Mi hai dato la forza per ripartire. Sei stato un tutor sportivo e di vita”Dopo l’annuncio della morte di Alex Zanardi, avvenuta venerdì 1° maggio a 59 anni, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di sportivi...

Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, Bebe Vio: “Mi hai dato la forza per ripartire”Il mondo dello sport piange Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico scomparso all’età di 59 anni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web