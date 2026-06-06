Band forlivese si esibisce per la campionessa Bebe Vio | Un' emozione lei simbolo di forza e determinazione

Notizia in breve

I Bloody Watermelon, band forlivese composta da cinque giovani, si sono esibiti mercoledì scorso davanti alla campionessa paralimpica Bebe Vio. I musicisti hanno suonato in suo onore, definendo l’esperienza come un’emozione e un momento di magia. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, con la band che ha condiviso il palco in un’occasione speciale. La performance si è svolta in un contesto di celebrazione e rispetto per la figura di Vio.