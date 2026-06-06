Un rappresentante delle banche ha dichiarato che non sono previsti prelievi forzosi su famiglie e imprese. Ha aggiunto che sono preferibili contributi volontari, senza interventi coercitivi. La posizione si riferisce alla gestione delle risorse finanziarie e alla tutela degli investimenti e delle tasse già versate. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione sulle possibili misure finanziarie da adottare.

"Noi non mettiamo le mani nelle tasche di nessuno, famiglie e imprese, e men che meno a chi investe e paga già le tasse. Il sistema del credito è fondamentale per lo sviluppo del Paese, la nostra ricetta è quella di favorire la crescita facendo aumentare il denominatore del rapporto deficit-Pil, aiutando gli investimenti che necessitano certamente di un credito equo, ma di trovare le risorse dall'aumento della produzione industriale, dai contributi derivanti dall'incremento dell'occupazione, dalla lotta all'evasione e non certo attraverso prelievi forzati". Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, commenta con Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste su Substack - la proposta del segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini di chiedere un ulteriore contributo alle banche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Banche, Casasco: "No a prelievi forzosi, sì a contributi volontari"

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