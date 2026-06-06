Bancari un aumento da record per domare la IA

Da ilgiornale.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I bancari hanno presentato una richiesta di aumento salariale, chiedendo in media 518 euro lordi al mese per i prossimi tre anni. La richiesta rappresenta il 15,5% della retribuzione e si tratta di un incremento record. La richiesta è stata avanzata in risposta alle pressioni legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore bancario.

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I bancari battono cassa. Chiedono un aumento (medio e a regime) di 518 euro lordi mensili per i prossimi tre anni, pari al 15,5% della retribuzione. E sono in attesa delle reazioni delle banche. La richiesta economica elaborata dai sindacati è sul tavolo ormai da un paio di mesi, ma verrà presentata ufficialmente all’Abi (la “Confindustria” delle banche) solo a metà luglio. Fino ad adesso nessun big del credito ha rilasciato dichiarazioni nette in un senso o nell’altro, e quindi le carte restano coperte. Ma di sicuro se ne parlerà presto, perché i 270mila dipendenti delle banche sono quelli che lavorano per il settore più florido dell’economia italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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