baggiarini alla vadese

Notizia in breve

L'Urbino Calcio ha comunicato che il difensore classe 2003 rimarrà in squadra per la sesta stagione consecutiva. La notizia è stata ufficializzata attraverso un comunicato del club. Nisi, che ha iniziato la sua carriera con questa maglia, continuerà a indossarla anche nella prossima stagione. La conferma è arrivata dopo un periodo di trattative tra il giocatore e la società.