Baggiarini alla Vadese
L'Urbino Calcio ha comunicato che il difensore classe 2003 rimarrà in squadra per la sesta stagione consecutiva. La notizia è stata ufficializzata attraverso un comunicato del club. Nisi, che ha iniziato la sua carriera con questa maglia, continuerà a indossarla anche nella prossima stagione. La conferma è arrivata dopo un periodo di trattative tra il giocatore e la società.
L’Urbino Calcio ha annunciato la conferma di Michele Nisi, difensore classe 2003, alla sua sesta stagione consecutiva con la maglia gialloblù. La Asd San Costanzo Marottese ha rinnovato il contratto con il calciatore Nicolò Zepponi. La società Tavullia Valfoglia ha due volti nuovi per la stagione 20262027, si tratta di Andrea Pentucci che ricoprirà il ruolo di allenatore della prima squadra e Nicola Gambelli Nicola che ricoprirà il ruolo di team manager affiancando Mirko Nicolini per tutta la stagione a venire. Ufficiale il nuovo allenatore della Vadese, si tratta di Nazario Baggiarini. Nato a Sant’ Angelo in Vado, dopo essere stato un ottimo centrocampista della formazione giallo rossa, Nazario conta pure campionati disputati in serie C nelle file dell’Osimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Argomenti più discussi: Baggiarini alla Vadese; VADESE. Per la panchina un gradito ritorno; SASSOCORVARO. Termina il rapporto con mister Nazario Baggiarini.